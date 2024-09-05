研究：延長有薪產假 減22%產後抑鬱

【本報訊】本港法定有薪產假於2020年由10周增至14周，港大研究發現，產後婦女心理健康得到顯著改善，出現產後抑鬱症狀的婦女減少22%，相關研究結果現已於國際衞生政策期刊《衞生事務》（Health Affairs）發表。研究團隊指，本港約三成新手媽媽曾出現產後抑鬱症，遠高於全球平均水平，延長有薪產假對公共衞生影響深遠。

婦女心理健康顯著改善 研究由港大醫學院公共衞生學院及護理學院，聯同杜克—新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）和加拿大英屬哥倫比亞大學進行，招募1,414位符合資格的母親，大多從事技術性職業，並分別在增加有薪產假實施前（2020年8月至12月）及實施後（2020年12月至2022年7月）生育。研究發現，33%受訪者可能患有產後抑鬱症，需要進行健康評估，而增加有薪產假後，出現產後抑鬱症狀的母親減少22%，比率由40.2%減至31.5%，產後首兩個月內因情緒問題影響嬰兒照護的婦女亦減少33%。

產後抑鬱症可影響婦女長達產後12個月，本港約三成新手媽媽曾出現產後抑鬱症，遠高於內地的14%及新加坡的3%，亦高於全球18%的平均水平。團隊指，延長有薪產假可改善產後婦女的身心健康，以及提高本地母乳餵哺率，並引述本地數據，女性勞動人口參與率只有52%，其中25至34歲育齡婦女的參與率最高，延長有薪產假並沒有導致更多產後婦女退出勞動市場，反而更有助留住擁有高技術和較高教育水平的在職母親，紓緩勞工短缺問題。