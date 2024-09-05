國泰A350機隊 料周六前恢復正常運作

【本報訊】國泰航空早前檢查旗下48架A350航機，發現有15架需更換引擎輸油管。國泰昨表示，已修復當中的6架航機，並可投入運作，預計其餘9架將於周六（7日）或之前恢復運作。國泰預計，於今日至周六期間，將額外取消11對來回短途航班，涉及目的地包括曼谷、新加坡及台北等。連同早前宣布取消的航班，國泰一連6日共取消45對來回航班。

再多11對短途航班取消 國泰表示，旗下A350機隊的維修進度理想，需更換引擎輸油管的15架A350航機，已修復當中6架，並可投入運作；其餘9架航機將繼續維修，預計於周六或之前可恢復運作。國泰預計，於今日至周六期間，將額外取消11對來回短途航班。連同早前宣布取消的航班，國泰於周一（2日）至周六期間，合共取消45對來回航班。國泰預期，毋須再額外取消航班。

民航處表示，高度關注A350航機引擎零部件故障事件，自周一收到國泰航空就航機發現引擎零部件故障的通知後，一直與國泰緊密聯繫，向國泰提出監管建議，並於周二（3日）與國泰工程部管理層會面，以掌握最新調查及維修進度。民航處一直密切監察國泰就事件的跟進情況，包括派員實地視察涉事的引擎、在場監察該航空公司對其A350機隊檢查的情況。此外，根據國際民航的慣常做法，民航處亦有主動聯絡及通報相關單位，包括歐洲航空安全局、其他相關民航當局，及涉事飛機和引擎製造商。