辣手嚴懲 自駕遊超速留污名 再赴日本被拒入境

隨時長達5年禁令 港人「心驚」 港人愛遊日，不少人更一家大細或相約友好自駕遊，但一個不慎或嚴重違反交通規例，可能被禁入境日本！有自稱在日本從事專業司機的網民透露，知悉有港人因在日本超速駕駛，再赴日本時竟被拒入境。而且，在日本超速30公里，可被即時扣6分及停牌，構成危險駕駛者將留有案底。有業界人士解釋，日本對違反法例的境外人士容忍度較低，過往亦有港人因違法違規被拒入境，但因超速駕駛被禁入境就鮮有聽聞。亦有業者指，近年港人赴日自駕遊者眾，不排除當地政府因此收緊對外國人的罰則，預計該名港人至少3至5年不能入境日本。

超速30公里扣6分停牌 爆料的網民昨日出席一個電台節目，透露被拒入境的香港客人一度以為只要交罰款就可以解決，豈料當地警方將案件通報日本入境管理局，最終男子被拒入境。他指，在日本超速30公里就會被扣6分及停牌，除留有案底外，亦可能被罰10萬日圓（約5,400港元）。

去年底就有日媒報道，指北海道租車業界因為外國人自駕遊意外頻生，為減少損失，不少當地業者拒絕租車予海外觀光人士。臨近年尾，當地亦即將踏入冬季，北海道等遊日熱點下雪時，或會對雪地駕駛經驗較少的司機造成危險。據當地警方統計，12月是車禍事故的高峰期，又指由外國遊客造成事故亦日趨增加。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，日本一直懲處超速等罰則，但因此被拒入境就「第一次聽」。他指，日本社會對違規、違法行為容忍程度非常低，例如當地人一旦醉駕，不僅司機會被重罰，乘客若知情亦會被罰，同時會受社會大力譴責、失去工作等。若外地人違法，除了會被處罰外，亦有機會留下紀錄，被當地政府列作「不受歡迎人士」而禁止入境。

列不受歡迎 罰款難「洗底」 創立東瀛遊、並身兼執行董事的禤國全就指，以往曾聽聞一名有刑事紀錄的港人遊日，入境時虛報沒有刑事紀錄，被當地政府揭發並拒絕該人入境。雖然以往極少出現超速而被拒入境的個案，但近年當地自駕遊情況普遍，或有機會是當地政府收緊外國人自駕遊的條例。他續指，因應超速程度不同，當地亦有不同罰則，其中包括罰款，不過就算交付罰款亦未必能「洗底」，是否會影響日後重遊日本、禁止入境的長短，則要視乎所犯事項的嚴重性。

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