功夫茶：東網視頻愈戰愈強 《功夫茶》9‧7強勢登場

點評香港民生時弊 論盡環球熱門話題 東網精益求精，「東網視頻」王牌節目《東呼即應》推出近一年以來，本着為民發聲，各界即應的精神，深受廣大觀眾歡迎。然而「東網視頻」不斷精進創新，絕不會滿足於此，一年之後，強勢推出全新生活時事評論節目《功夫茶》！

眾所周知，《功夫茶》作為《東方日報》的招牌欄目，一向以辛辣言論、犀利筆鋒針砭時弊著稱，牛鬼蛇神、魑魅魍魎聞風喪膽。「東網視頻」推出的《功夫茶》延續此一傳統，論盡香港大勢、民生政策，以及環球最炙手可熱話題，題材多元豐富，不僅「嗒落」有味，而且喉韻甘醇、愈回味口感愈豐富。

不為帝王唱讚歌 只為蒼生說人話 眾所周知，喝功夫茶有提神、明目之效。我們這杯《功夫茶》之所以「提神」，是因為言人所不敢言，不為帝王唱讚歌，只為蒼生說人話，「認理不認人」，言論沒有禁區，主持自然一針見血做到鞭鞭有力，觀眾精神豈能不為之一振？

YouTube淫片氾濫 首集即深入探討 至於「明目」也者，《功夫茶》想人所未曾想，邀請政經界重量級人物及專家，深入探討社會議題及時事局勢，主持人在嬉笑怒罵的過程中，碰撞出思想的火花，令人眼界豁然開朗。看《功夫茶》評論，觀眾初則驚疑︰「吓，咁都得？」，繼而讚嘆︰「咦，又真係得喎」，終而拍案︰「嘩！原來真係咁至得」， 這才是名副其實的「突破盲點」，更是《功夫茶》獨有的「回甘」。

且看「頭兩啖茶」，首集邀請到立法會議員周浩鼎，探討YouTube淫片氾濫、荼毒青少年問題。周浩鼎最近向當局提出相關書面質詢，成為立法會「第一槍」。到底其他議員有何「難言之隱」？議員們能緊張YouTube播放黑暴歌，為何不能同樣重視淫片問題？周的答案「包你估唔到」。第二集則請來澳洲華裔神經外科名醫張正賢，大爆當地醫療界「白色巨塔」同行互相嫉妒傾軋乃至劣幣驅良幣，良醫被庸醫逼走等重重黑幕。都說本港公營醫療系統千瘡百孔，問題叢生，只是外國的月亮就真的比較圓？

歡迎爆料暢談觀點 齊齊「辣一辣」 9月7日（星期六）晚上，《功夫茶》約定你「飲啖茶，傾餐飽」。大家有何話題想一起探討，又或者有獨到勁爆觀點不吐不快，歡迎致電3600 3600，或WhatsApp 6500 6500，讓《功夫茶》替你「辣一辣」。