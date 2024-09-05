陪學生買大提琴 隱瞞真價私袋$6000 樂器導師被控詐騙明答辯

【本報訊】廉政公署昨落案起訴一名私人大提琴導師，指他涉嫌陪同一名學生家長購買大提琴期間，隱瞞真實折扣和價錢，從中詐騙超過6,000元。

該名導師被控一項欺詐罪，獲廉署准予保釋，以待明日在西九龍裁判法院答辯。

稱可取得折扣優惠 何嘉洋，30歲，私人大提琴導師。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，調查顯示，被告於去年7月至8月期間，建議一名學生家長替兒子購買新的大提琴在音樂考試中使用，並表示可於俊文樂器貿易有限公司取得折扣優惠。

被告及後陪同該名家長前往俊文樂器購買大提琴，並代為支付款項。被告涉嫌向該名家長訛稱，於俊文樂器取得折扣後，大提琴的價錢為2.43萬元。

但廉署調查發現，俊文樂器只以1.8萬元將該大提琴售予被告，但被告從沒有向該家長透露他向俊文樂器購買該大提琴的實際金額，以及其後再轉售予該家長賺取差價的安排。