警隊總督察 涉收商人114萬禮物 換職權優待兼洩密 貪案明提堂

與妻同被控 前途恐斷送 曾被指為警隊明日之星、駐守灣仔警區的總督察何兆東涉嫌收賄被捕，遭控以公職人員行為失當罪！廉政公署昨日公布，落案起訴一名警務處總督察及其妻子，涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬元現金和禮物，在履行職務時優待該名商人，同時涉嫌公職人員行為失當，於履行公職期間，多次向該商人洩露警方內部資料。二人獲准保釋，明日在東區裁判法院提堂。涉事男子是過去多次代表警方出席新聞發布會的何兆東。警方指，何已被停職，部門絕不容忍及姑息任何人員干犯違法行為。

多次代表警方出席發布會 廉署公布，38歲的何兆東被控兩項公職人員接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條，及3項公職人員行為失當，違反普通法。其妻何姸頴，36歲，家庭主婦，被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第4（2）（a）條及《刑事訴訟程序條例》第89條。案發時，何兆東任職警務處總督察，駐守灣仔警區，負責監督該區反三合會小組及重案組的刑事調查。何兆東因處理較早前的一宗詐騙案而認識了一名商人，而該商人當時亦涉及另一宗襲擊案。

包括兩筆共100萬元現金 其中兩項控罪指，2021年8月至2023年1月期間，何兆東從該商人接受利益，即共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物和其他饋贈，作為他在履行職務時，於上述兩宗涉及該商人的刑事案件調查中優待該商人的誘因或報酬。另一項控罪則指其妻子何姸頴協助何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待該名商人。

餘下3項公職人員行為失當罪指何兆東涉嫌於2021年9月至2022年10月期間，在履行公職期間或利用其公職身份的情況下，向該商人洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料；以及在警方調查的個案中優待該名商人或他的朋友。

總督察月薪可達逾12萬 涉及本案的何兆東是總督察，薪酬屬警務人員薪級表第44至49點，今年公務員加薪之後，該薪級表的月薪介乎103,205元至127,620元。

何案昨日曝光後，去年3月1日，灣仔警察總部有高級警務人員被帶走調查、其妻亦涉案的事件再被提起。上述事件中，執法人員在案件中檢獲了名錶及現金等作為證物。翌日傳媒報道有關消息，執法部門回應查詢僅稱，不評論個別事件，根據該部門的法定職責，若接獲貪污投訴，會按既定程序依法跟進。