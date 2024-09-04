自成一家：不要當非洲是傻瓜

備受關注的2024年中非合作論壇峰會一連3日在北京舉行，是近年中國舉辦的最大規模外交活動。一如以往，部分外媒又跳出來指摘北京向非洲各國下迷藥，多年來通過巨額貸款導致非洲大陸建設了無數基礎設施，給當地國帶來種種問題。歐美國家似乎當非洲人是傻瓜。

真相是，近年許多歐美國家紛紛加大力度投資非洲，以及舉辦過相關的非洲峰會，企圖通過峰會深化與非洲大陸關係。原因無他，中美博弈日趨激烈，非洲在國際政治領域的角色更加重要，各國都要拉攏非洲以增加己方陣營實力。而中國能在競爭中跑出，自然有其原因。

一是北京對非政策具有全局性的長期戰略。新中國成立後，中國就視非洲為夥伴關係，長期和非洲國家保持良好合作。僅國際貿易一項，中國已連續15年保持非洲第一大貿易夥伴國地位。總體而言，中非關係穩固，貿易額仍在快速增加。相比之下，西方尤其是美國的對非政策經常受兩黨政治影響，缺乏明晰的政策連續性，近年關注非洲旨在圍堵中國，並非好心和非洲合作，雙方關係自然難以出現突破。

二是中國對非洲的援助全是出自真心，例如在經濟陷入停頓的文化大革命期間，北京依然舉全國之力援助非洲，沒有附帶任何條件。這方面最為人津津樂道的，是被譽為中非關係史上永恒豐碑的坦贊鐵路，在現場施工的中國人，高峰時期多達1.6萬人，在工程修建過程中有逾60人犧牲，但中國沒有因此向坦桑尼亞、贊比亞等國要求過特權或操縱它們的內政，這種尊重是真正的尊重。歐美國家口頭上也說尊重，卻不時擺出教父心態教訓非洲諸國。所以，中國和非洲友好不是無緣無故的。