冰鑑春秋：民進黨真的不演了

柯文哲「無保請回」讓民進黨玻璃心碎了一地，為了挽回顏面，民進黨官方臉書特地寫了篇「民眾黨沒說的真相」，圖文並茂為北檢辯駁，結果卻捅了馬蜂窩。文中民進黨小編化身北檢代言人，對搜索票的內容瞭若指掌，據此對民眾黨大加駁斥。但小編沒想到的是，搜索票除了北檢，就只有民眾黨當事人才知道內容。既然民眾黨不可能告訴民進黨小編詳情，那麼民進黨顯然是從北檢獲得訊息，豈非坐實自己的黑手早已伸入司法？

更誇張的是，為了清楚解說，文內還附上了不少梗圖，但眼尖的網友立刻發現，梗圖竟然用小字註明是由《自由時報》製作！而《自由時報》自己無論平面或網絡上都找不到這些梗圖，顯然是為了配合民進黨小編，《自由時報》還特地協助製作圖片，這豈非向大眾宣示，《自由時報》就是民進黨豢養的御用媒體？過去民進黨一直宣稱黨政軍不得介入司法與媒體，結果一篇氣急敗壞的文章，卻一次證明民進黨就是司法與媒體背後的藏鏡人！難道是現在大權在握，向來剛愎自用、目空一切的賴清德，乾脆下令要全黨別演了？

但網絡時代的反彈聲浪顯然超乎民進黨的想像，這篇文章在被留言灌爆後，先是稍作修改，最後索性下架，民進黨再發文表示為了避免不當聯想，所以刪文。儘管民進黨唾面自乾，不斷狡辯自己根據的是北檢的公開資訊，還說刪文是負責任的表現，但民進黨藉由司法與媒體追殺政敵的做法已鬧得人盡皆知，恐怕再難取得年輕人的信賴。

但別以為出糗會讓民進黨收手，因為民進黨向來信奉勝者為王，只要能打垮敵人鞏固政權，就可動員一切掩蓋真相。面對絕不會手軟的綠軍，藍白只有合力背水一戰，才能殺出一條血路。