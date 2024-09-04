強詞有理：核戰危機

過去談論第三次世界大戰，往往被視為天方夜譚，而今天這個話題已不再是危言聳聽。俄烏戰爭和以巴戰爭都有可能成為第三次世界大戰的導火索，尤其是俄烏戰爭不斷升級，戰火持續蔓延，引發歐洲大戰、世界大戰乃至核大戰的危機正漸漸逼近。俄羅斯外交部副部長里亞布科夫日前聲稱，俄羅斯將修改核政策，以應對西方在烏克蘭問題上的行動。這意味着甚麼，西方政客應該心知肚明。

根據俄羅斯現有的核政策，在面臨敵人發動核攻擊或威脅到國家生存的常規攻擊時，可以使用核武器。也就是說，俄羅斯核政策本來就規定可以先發制人使用核武器，為何還要修改？顯然是為了進一步增加威懾力，展示玉石俱焚的決心和態度，美西方千萬不要誤判形勢，否則只能一齊滅亡。俄羅斯總統普京早就說過：「如果有人決定摧毀俄羅斯，我們將有合法的報復權力。這將是一場全球性的災難，但身為俄羅斯公民、俄羅斯國家的領導人，我問自己：我們需要一個沒有俄羅斯的世界嗎？」有人將這番話概括為：「俄羅斯都沒有了，還要這個世界幹甚麼？」雖然不是那麼準確，但大致表達了戰鬥民族的心聲。

有人也許對俄羅斯經常揮舞核大棒不以為然，其實這也是迫不得已，面對窮兇極惡的美國霸權，面對步步進逼的西方群盜，俄羅斯若不是依靠強大的核力量，恐怕早就被裂而食之。不少人嘲笑俄國軍事實力虛有其表，並非想像中那麼強大，竟連烏克蘭也收拾不了，殊不知俄羅斯面對的不僅僅是烏克蘭一個國家，而是以美國為首的整個西方陣營，俄羅斯以一敵數十猶不落下風，試問有幾個國家能夠做到？

據報道，烏克蘭總統澤連斯基準備向美國提交「勝利計劃」，說穿了無非要求提供更多武器特別是長程導彈，以進一步攻擊俄羅斯本土。問題是，美國敢答應嗎？戲子可以橫衝直撞，老美卻不能不考慮後果。俄羅斯外長拉夫羅夫明言警告，北約這群好戰的高層就像是「玩火柴的小孩子」，將世界推向全面核戰，一旦爆發核戰，不會局限於歐洲。意思很明顯，不爆發核戰則已，一爆發必然是玉石俱焚，歐洲和美國都休想逃過一劫。

這正是以戰止戰的道理，將戰火引向美國本土，俄羅斯完全有此能力。老美狂妄歸狂妄，絕對不敢冒這個險。