天水圍13車輛遭潑起漆水

【本報訊】昨晨6時36分，天水圍深灣道輞井圍近玄關帝廟對開露天停車位，有13輛車懷疑被淋潑起漆水，有車主返回取車時發現遂報案求助。

警員接報到場了解，通知其餘車主到場跟進，並翻看村內閉路電視錄影片段了解事件經過，經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。