警司非禮案：辯方指被告不曾襲擊同袍 督察否認

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審。疑受襲男督察接受盤問稱，陸振中當日情緒激動，堅持開車。辯方稱陸不曾襲擊同袍，男督察否認。

43歲被告陸振中，事發時任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。控方開案陳詞指，6月飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內，3度非禮X。另在7月飯局後，被告明顯有醉意，但堅持自己駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

反稱被告當日情緒激動 賴文顯昨接受辯方盤問。辯方指出，在6月飯局中，被告從沒有說如果上司敬酒就一定要飲光，及叫X「杯杯清」，賴不同意。就襲擊事件，賴稱，被告當日情緒激動，堅持開車，打算用言語說服，令被告冷靜下來。辯方質疑說法極其荒誕，又指出，賴、蔡及X曾向被告提及沙頭角分區人員涉違紀受查一事，冀被告幫忙大事化小，被告則稱需時消化，賴不同意。

辯方又稱，在牽晴間停車場內，賴、蔡及X從後追着被告，向被告稱「唔好走住，傾好先」。當晚被告不曾推跌X，或以車門夾X，也沒有咬任何人手指，賴一概否認上述說法。賴文顯作供完畢，案件押後至後日續審，被告續准保釋。案件編號：DCCC 137/2023