暑假掃毒破192案 檢貨值7•6億262人落網

33疑犯不足20歲 7人為學生最細15歲 執法部門在剛過去的暑假執行代號「捍衞者」的掃毒行動，在全港各區進行多次執法及巡查毒品黑點，偵破192宗毒品相關案件，並以涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」、「管有危險藥物」及「管有第一部毒藥」等罪名，拘捕217男45女共262人（15至72歲），檢獲約1,366公斤不同種類毒品及第一部毒藥，總值約7.59億元。另外，執法部門聯同海關在前日於香港國際機場偵破利用「飛機豬」的販毒案，拘5男女並檢獲約672萬元的懷疑海洛英。

執法部門行動分為兩階段，分別於7月14日至8月3日、以及8月18至31日進行，警員搜查持牌娛樂場所等地點，檢獲的毒品以可卡因及大麻佔最多，分別為695公斤和572公斤，部分疑犯已被控告相關罪名。疑犯當中有33人在20歲以下，其中7人為學生，兩名年紀最細疑犯俱為15歲，當中一名15歲少年涉嫌販運34克懷疑霹靂可卡因及8.6克懷疑氯胺酮（K仔），而一名15歲少女則涉嫌管有0.84克懷疑可卡因被捕。此外，執法部門檢獲約2.17公斤俗稱「太空油」的懷疑依托咪酯受管制第一部毒藥。

9月截「飛機豬」 扣查5男女 另外在前日凌晨，警員聯同海關人員在香港國際機場入境大堂，偵破一個利用「飛機豬」形式販毒的販運集團，並拘捕兩男3女（19至31歲）。當時人員截查從馬來西亞返港的一男兩女本地人，在一名為「飛機豬」的姓殷（24歲）女子的行李內，檢獲30塊、約重10.5公斤懷疑海洛英，市值約672萬元。隨行的姓張（24歲）男子及姓黃（19歲）女子相信為「監豬」角色，以確保飛機豬順利抵港，因此二人同時被捕。

與此同時，警員在機場的士站，拘捕一名姓羅（31歲）男子和一名姓曾（27歲）女子，初步調查懷疑羅男為操控「飛機豬」及「監豬」的販毒集團主腦。該集團分工清晰，有人負責招募、有人負責安排他人到海外接收毒品，然後「飛機豬」與「監豬」同行運毒返港，事成後成員會因應不同角色，獲3萬至10萬元酬勞。5名疑犯已被扣留調查，其中4人被暫控「串謀販運危險藥物」罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。

執法部門相信行動已瓦解一個販毒集團，並追查是否涉及其他成員。初步調查亦發現，「飛機豬」由以往的參加毒品旅行團模式作出轉變，販毒集團不惜增加成本，以快閃模式進行販毒，可能即日來回或短時間內來回，務求以最短時間返港，企圖增加執法部門追查難度。