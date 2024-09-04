藥房4店突結業 供應商稱欠款1500萬

【本報訊】經濟不景，倒閉清盤聲頻傳，近日有逾30間批發供應商指遭一間名為「創世」的藥房拖欠貨款，據報，該藥房的4間分店已被清盤及頂手，旗下超市則改名重開。昨日多名苦主到超市門口大叫口號「追數」，超市店員提早「拉閘」關門，一名飲品批發供應商經紀向本報指，最後一次向上述公司供貨是上月初，現遭拖欠20萬元貨款，對方曾答應不會賴帳，但上月突然知悉藥房結業，失望兼震驚，希望當局可以徹查事件，他估計苦主合計至少被拖欠約1,500萬元。本報向執法部門查詢，獲告知爭拗雙方正就貨款事項進行商議，案件暫列作「求警調查」處理。

受影響的供應商組成苦主聯盟並求助。有飲品供應商指自兩年前向藥房提供保健飲品，負責的經紀陳先生透露，藥房初時找數十分準時，今年5月開始拖數，7月時他們曾收回4月的貨款，略感放心，誰料不久便收到對方結業的訊息，且無法聯絡店主，陳希望政府可以關注小型企業，促執法部門嚴肅徹查。

清潔用品供應商苦主的經紀龍小姐稱該公司向「創世」藥房供貨4年多，期間沒有出現「收唔到數」的情況，早前突然收到藥房要結業的短訊，他們都感到訝異，由於對方僅付清5月的貨款，而對方有4間分店，估計每間分店欠付貨款6至7萬元，有間最多是9萬，加起來欠約24萬元。另有罐頭供應商苦主由2020年起向該藥房供貨，6月開始被拖數，目前遭欠款約17萬元。

指結業前入貨涉欺詐 多名供應商不滿欠款方在結業前入貨涉嫌欺詐，已報警求助。執法部門指前日已有多名貨物供應商到達深水埗元州街一間商舖追討貨款，有人曾報案，執法人員到場後成功聯絡相關商舖負責人，雙方現正就貨款事項商議。