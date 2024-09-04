南山邨暢道復工 共花7.5年始開通

區議員促追落後加快使用 本報早前獨家報道，人人暢道通行計劃9個爛尾工程，部分上月底復工，當中包括南山邨。路政署署長邱國鼎昨出席深水埗區議會時表示，結構編號ssp01和02，橫跨南山邨及大坑東邨，和大坑東邨東龍樓及東裕樓項目，新承建商上個月開工，預計18個月內完工。區議員陳麗紅認為工程要追落後，畢竟項目由2018年開始至今，街坊已經等了6年，要求縮短完工時間。

邱國鼎指項目所涉4個地基工程進度不同，有兩部電梯的完工速度可能會快些，希望10個月或更早完成即開放給市民使用，另兩部電梯亦會透過預製組件的方法，以縮短工程時間，相信不超過18個月可完成整個工程。

政府在2012年推行的「人人暢道通行」計劃，本報早前已率先報道有份負責人人暢道通行計劃的合約承建商均安建築，因財困被路政署暫停合約，旗下目前有多達9項工程爛尾，分布於東區、九龍城、觀塘、深水埗及黃大仙共11條行人天橋、一條高架行人道和兩條行人隧道加建共19座升降機。

路政署早前回覆本報指該等未完成的工程在3月重新進行招標，當中需給予足夠時間讓投標者擬備及遞交標書，署方亦需要在截標後評審標書和完成相關審查及批核手續，方可向中標者批出合約，整個過程需時數月，現時新工程合約已定於上月26日正式展開，該9條行人通道尚未完成的加建升降機工程預計可於下半年陸續復工，分別需時約12至24個月完成。

檢測老舊喉管防滲漏致路陷 除了人人暢道爛尾工程外，有區議員關注如何避免發生海壇街路陷和改善路面不平的問題。邱國鼎解釋，路陷原因多涉及水管或渠管滲漏，路政署會同水務署和渠務署加強合作檢測老舊的地下喉管，如採用地面雷達以期及早發現。路政署會巡查路面，如發現坑洞會通知承建商維修，大致上一兩天可完工，但道路重鋪則另計。

他續稱，說一般道路壽命約20年，在繁忙道路進行路面整體重鋪，有時難免要在夜間進行，如對市民構成滋擾冀區議員代為解釋。他又指署方會協調掘路工程，除非遇上緊急情況，否則進行過掘路的地點一年內不會再掘。