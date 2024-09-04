醫健：健康在您手：快樂是一種選擇

讓人熱血沸騰的巴黎奧運剛剛完結，有沒有哪一個畫面是最讓你印象深刻的？筆者留意到美國男子籃球隊，以作客的身份打敗了作為東道主的法國隊；在美國隊快樂地舉起金牌的同時，拿着銀牌的法國隊卻在場邊痛哭。與之相反，在四強賽輸給了美國隊的塞爾維亞隊，在季軍戰打敗了德國隊而得到銅牌，賽後氣氛非常的歡樂。為何拿到銅牌的人，比拿到銀牌的人更加快樂？

美國的心理學家團隊曾研究奧運選手的得獎反應，發現無論在獲知比賽結果、領獎抑或接受訪問的一刻，銅牌得主的快樂平均值，比銀牌得主明顯要來得更高。這其實與我們的「反事實思維」（Counterfactual Thinking）有關。

思考方式影響情緒 ，「反事實思維」指我們會傾向為已發生的事情，提出不同可能性或假定，用一句話來表達就是「如果我當時……那就會……」因為事情已過去，這種思維帶來的只是一種幻想，但這個幻想卻會大大影響我們的情緒。

例如銀牌得主較容易有可惜的想法：「如果我跑快0.1秒，那拿到金牌的人就是我了。」而銅牌得主或會慶幸：「如果我跑慢0.1秒，那拿不到獎牌的人就是我了。」同一件事，一念之差，情緒卻是大不同。

奧運獎牌或許與我們無緣，快樂卻與我們每一個人有關。若我們把焦點放在沒擁有的事物，或會感到遺憾。反之，若我們能為已擁有的一切而感恩，那伴隨我們多一點的就是快樂和滿足。如此說來，快樂其實也是一個選擇。

聖雅各福群會6PM網上青年支援隊計劃經理 郭梓淳

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