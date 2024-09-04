下體磨組媽臀 港大生囚8周
【本報訊】一名港大男生涉嫌在2021年除夕，在宿舍用陰莖隔褲摩擦「組媽」臀部，又稱自己「抽嘢好大」，着女方幫手「解決」，並當面掏出陰莖。男生被控兩項非禮罪，他否認控罪受審，早前被裁定兩罪罪成，昨日被屯門裁判法院暫委裁判官鄧子楷判監8星期。鄧官批評被告毫不尊重事主，性觀念扭曲且自制力差，故判刑須具阻嚇力。
21歲男被告潘啟堯，被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間內兩度非禮Ｘ。Ｘ在審訊時供稱，被告曾用陰莖碰她臀部。被告之後向她說「如果我抽嘢好大呢？」「你幫我解決咗先啦」。之後，被告更伸手入褲內掏出陰莖，Ｘ見到被告的陰莖勃起。被告出庭自辯時坦承對Ｘ有好感，不同意兩人僅屬泛泛之交。事發當日他用下體摩擦Ｘ背部約5秒，是想看Ｘ是否願意接觸。雖然Ｘ稱「咪搞」，但在他看來，對方未展露不悅，重申從沒在Ｘ面前掏出陰莖。
官斥自制力差 不尊重事主
裁判官早前裁決指，事主證供清晰、簡單直接，信納她為誠實可靠證人，裁定被告曾在Ｘ不同意下，以下體碰撞Ｘ的臀部，上下摩擦數秒，及後在床上伸手搭着Ｘ的腰部，Ｘ感驚慌及不知所措，裁定被告面對的兩項非禮罪均罪名成立。至昨日裁判官判刑時，形容被告缺乏自制能力，性觀念扭曲，毫不尊重Ｘ，低估了對Ｘ的傷害，案情有一定嚴重性，故判處被告8星期監禁。案件編號：ESCC 2419/2023
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