下體磨組媽臀 港大生囚8周

【本報訊】一名港大男生涉嫌在2021年除夕，在宿舍用陰莖隔褲摩擦「組媽」臀部，又稱自己「抽嘢好大」，着女方幫手「解決」，並當面掏出陰莖。男生被控兩項非禮罪，他否認控罪受審，早前被裁定兩罪罪成，昨日被屯門裁判法院暫委裁判官鄧子楷判監8星期。鄧官批評被告毫不尊重事主，性觀念扭曲且自制力差，故判刑須具阻嚇力。

21歲男被告潘啟堯，被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間內兩度非禮Ｘ。Ｘ在審訊時供稱，被告曾用陰莖碰她臀部。被告之後向她說「如果我抽嘢好大呢？」「你幫我解決咗先啦」。之後，被告更伸手入褲內掏出陰莖，Ｘ見到被告的陰莖勃起。被告出庭自辯時坦承對Ｘ有好感，不同意兩人僅屬泛泛之交。事發當日他用下體摩擦Ｘ背部約5秒，是想看Ｘ是否願意接觸。雖然Ｘ稱「咪搞」，但在他看來，對方未展露不悅，重申從沒在Ｘ面前掏出陰莖。