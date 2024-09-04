東呼即應：新冠流感夾攻學子 合胞無特效藥可醫

入校前探熱

東呼即應落區直擊 家校「靠自己抗疫」 本港面臨新冠、流感及呼吸道合胞病毒三疫夾擊，開學後人流激增，令到不少市民特別是學生哥人心惶惶。《東呼即應》趁開學日落區到學校視察，了解校方及家長如何「靠自己抗疫」。有小學校長表示，很多學生暑假時去不同地方旅行，會有染病風險，學校已採取不同措施預防交叉感染，包括回校要量體溫和消毒雙手、在班房單行坐等。有兒科專科醫生稱，小朋友容易感染呼吸道合胞病毒，現時沒有特效藥物可治療，嚴重個案可引致肺炎，更有機會導致死亡，建議要勤洗手及到高危地方時要戴口罩。

三疫來勢洶洶，未到開學日已經有不少感染個案。衞生防護中心數據顯示，在開學前半個月的監測期內，已發生多宗爆發報告，開學後恐會出現爆發「上升軌」，市民不可輕視。面對不同病毒相繼襲港，不少家長都感到擔憂，陳女士稱「如果交叉感染，整個班嘅同學都返唔到學」。對於如何預防三疫，她無奈地稱「唔知道，真係唔知道」。

暑假外遊返港增傳播風險 獅子會何德心小學校長黃偉立表示，很多學生暑假期間到不同地方旅行，或者在家時不舒服，擔心回校後會交叉感染，因此剛開學時會比較緊張，故採取不同措施防疫，包括學生回校要量體溫和消毒雙手、在課室內單行坐；小息時會分開不同年級到操場活動，減少互相交叉感染機會。學校會密切關注學生在校情況，如有病徵就會立即安排家長接回就醫。

交叉感染恐致嚴重併發症 兒科專科醫生余慧鈴表示，呼吸道合胞病毒最主要攻擊小朋友，會引致呼吸道疾病例如氣管、肺部或者中耳感染，典型徵狀包括發燒、咳嗽和流鼻涕，部分患者有機會發燒5日至7日，嚴重者可引致肺炎、急性細支氣管炎或哮喘發作，有可能要使用呼吸機，甚至有死亡風險。

事實上，呼吸道合胞病毒目前沒有特效藥物可治療，主要還是靠自身抵抗力痊愈，藥物主要是紓緩徵狀。余醫生指，除了呼吸道合胞病毒外，還有其他呼吸道感染，例如新冠病毒或流感等。該些疾病均具有高傳染性，主要以飛沫和接觸傳播，小朋友開學後有機會交叉感染，即可能同一時間感染不同病毒，導致嚴重併發症，例如氣管炎或肺炎，提醒要勤洗手及到高危地方時要戴口罩。

在三疫夾擊下，不少兒童同時感染甲流及新冠併發腦病變，市民無奈「抗疫要靠自己」。掌管衞生事務的部門理應打醒十二分精神，奇怪的是一班官員好像神隱似的，是否應該在預防工作上做足些、做齊些呢？

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