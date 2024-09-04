房署敲定53邨圍封走廊百葉窗

【本報訊】近日房屋署在部分舊式公屋邨張貼通知，計劃圍封防火氣窗，引起不少公屋居民關注。房屋署昨日回覆事件表示，經過詳細研究工程的可行及安全性、實地考察，及與屋宇署和消防處多次磋商後，最終敲定以防火板圍封單位面向走廊的百葉窗，當中共涉及53條屋邨約240座樓宇。房屋署又強調，工程可在單位外完成，居民毋須留在單位內配合，亦毋須承擔任何費用。

住戶毋須留宅配合付費 房屋署表示，由於這些住宅單位設有面向公共走廊的百葉窗，而公共走廊並沒有與逃生樓梯分隔，百葉窗未能有效防止煙霧或火燄通過，若單位發生火警，火勢及濃煙可通過百葉窗，擴散至公共走廊或其他單位。

署方又稱，雖然部分居民多年來因私隱、隔音或防盜等原因，已自行使用不同物料或方法圍封百葉窗，惟這些物料或方法未必具有足夠耐火時效，故最終敲定需以防火板圍封單位面向走廊的百葉窗。

就圍封百葉窗工程，房屋署於2024年3月至6月分別收到屋宇署和消防處就當中涉及的3條屋邨，共8座樓宇回覆接納建議工程方案，並隨即安排工程首先在鑽石山富山邨開展。為了讓居民更了解相關消防改善工程安排細節，屋邨管理處除了會在推展工程前，在受影響的相關樓宇地下升降機大堂及樓層大堂張貼通知及圖片外，亦會在屋邨展示圍封百葉窗的模型樣板，並會發信通知受影響單位住戶。