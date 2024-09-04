組織促大律師公會 撤李柱銘吳靄儀何俊仁執業資格

【本報訊】有組織昨日在高等法院門外發動集會請願，要求撤銷李柱銘、吳靄儀及何俊仁的執業資格及促請大律師公會修訂章程。該組織認為，李柱銘、吳靄儀和何俊仁故意鑽香港法律漏洞，將違法行徑合法化，故促請公會撤銷3人的執業資格；並希望公會修改章程，如早前修訂的《社會工作者註冊條例》做法。