組織促大律師公會 撤李柱銘吳靄儀何俊仁執業資格
【本報訊】有組織昨日在高等法院門外發動集會請願，要求撤銷李柱銘、吳靄儀及何俊仁的執業資格及促請大律師公會修訂章程。該組織認為，李柱銘、吳靄儀和何俊仁故意鑽香港法律漏洞，將違法行徑合法化，故促請公會撤銷3人的執業資格；並希望公會修改章程，如早前修訂的《社會工作者註冊條例》做法。
請願冀公會修改章程
終審法院早前駁回7人參與未經批准集結罪上訴，該組織負責人表示，敗訴者李柱銘、吳靄儀及何俊仁分別身為資深大律師、大律師及事務律師，知法犯法，認為幾人行為違反專業執業資格，促請公會撤銷違法律師的執業註冊。
該組織認為，現時公會一些制度存在不合理，要求公會修改章程，引入如《社會工作者註冊條例》做法，律師被定罪干犯危害國家安全罪行，即喪失執業資格。
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