港大風波 傳劉澤星任健康事務副校

【本報訊】香港大學校委會5月底時被指繞過校長張翔通過多名暫任副校長任命，港大副校人數「4變9」、校政風波連場後，政府於6月成立調研小組跟進，經過60多次與相關人士會談及審閱文件，小組就港大高層人事安排提出調研結果和建議，並知悉校委會接納所有建議。小組又指，知悉港大正就多個高層職位，包括首席副校長、副校長、教務長和學院院長，進行物色人選的工作，敦促校委會和管理層通力合作，盡快填補空缺。港大校委會昨日下午5時半舉行特別會議進行討論，至晚上7時15分結束。

倡王于漸調回首席副校長 教育局昨晚代調研小組發表新聞稿，指已向校委會提出調研結果及建議，考慮到各項因素，包括港大校委會決議的可行性，以及相關人員是否願意接受任命。據了解，小組建議王于漸調回首席副校長，新設負責健康事務的副校長會保留，繼續由醫學院院長劉澤星出任。但最終人事安排仍待校委會公布。

昨日會議雲集港大各陣營，校長張翔及校委會主席王沛詩、調研小組成員，包括教資會主席雷添良、秘書長鄧特抗及教育局常任秘書長李美嫦昨出席了會議。大學多位管理層包括被由首席副校長調任至副校長（大學拓展）的王于漸、出任副校長（健康事務）劉澤星，及行政及財務副校長田之南。而校委會成員石禮謙、陳衍里、邱詠筠等校委會成員昨午5時左右亦陸續到達港大鈕魯詩樓會場。