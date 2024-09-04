簡屋津貼用途不限 金額最高逾1.2萬

新界資助較市區高 料2.1萬戶享着數 首期簡約公屋在今年6月起已接受申請。房屋局昨日推出簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃，為成功申請簡約公屋的住戶提供一次性特別津貼，減輕他們於搬遷和適應新居住環境和社區時的開支壓力，特別津貼金額由1,900至12,550元不等，預計受惠住戶數目可達逾兩萬戶。津貼不設用途限制，讓住戶更靈活地應付各自需要。房屋局會視乎試驗計劃的反應及落實情況，適時考慮向扶貧委員會申請將此兩年期的計劃延長。

首期簡約公屋申請涵蓋元朗攸壆路和牛頭角彩興路兩個項目，合共提供約4,440個單位，預計在2025年第一季起陸續入伙。

首期料明年第一季入伙 房屋局局長何永賢昨日帶領約70位有意了解和申請簡約公屋的市民，參觀元朗攸壆路項目樣板單位，並向居民宣布，將會推出簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃，協助有需要的住戶更快投入新社區。

關愛基金撥款9000萬 何永賢表示，入住簡約公屋的住戶為較低收入且最有迫切住屋需要的基層人士，未必有足夠能力應付搬遷的相關開支。她指房屋局成功向扶貧委員會申請由關愛基金撥款8,988萬元，希望讓住戶得到及時支援，預計受惠住戶數目可達2.1萬戶。

房屋局表示，試驗計劃提供的一次性特別津貼，可減輕他們搬遷和適應新居時的開支壓力，例如孩子轉校、添置家具電器，以及重新建立社區網絡等。獲發放的津貼金額，會視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區各有不同。

一般而言，入住新界簡約公屋的住戶所獲津貼金額，是入住市區及擴展市區（包括屯門）簡約公屋住戶約一倍。

試驗計劃對象是成功申請和入住首8個落成的簡約公屋項目，即元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門青福里第3A區、啟德世運道、柴灣常安街、觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學、上水東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校），以及九龍灣前聖若瑟英文中學的住戶。

已提交簡約公屋申請而又有需要的住戶，可於接受編配並通過資格核實後，向項目營運機構提出申請，惟曾受惠於過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃的人士，則不會獲發此項特別津貼。