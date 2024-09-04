南丫島截快艇 檢值2100萬和牛拘5內地漢

【本報訊】前日晚上，香港海關在香港西南部水域進行海上反走私行動，期間出動兩艘高速截擊艇，在南丫島一帶打擊走私活動。當晚，關員在南丫島以西海面，發現一艘沒有開啟航行燈的快艇，正高速往香港以南水界、朝中國內地方向駛去。關員見狀隨即以高速截擊艇追截，並不斷要求該艘快艇停航，以讓關員登船調查。

不過，該艘快艇未按關員指示停下，相反不斷加速，朝南丫島以南的水界駛去。為阻止快艇逃離香港，關員隨即採取強行登船策略，以截停船隻及登船搜查。人員在船上發現5名內地男子及一批懷疑走私貨，搜查期間，船上人士均未能提供載貨清單及任何貨物的文件，人員隨即拘捕該5名內地男子（22至36歲）。

行動中，海關檢獲一艘懷疑涉案的快艇，以及約10.1噸懷疑走私的高價冷凍和牛牛肉，估計市值約2,100萬元。今次檢獲的懷疑走私凍肉，根據坊間資料，每公斤售價約2,000元，海關估計該批凍肉走私回內地，主要是逃避內地高達貨價約兩成的稅率，其次是避開內地對進口肉類的監管，包括需要進口許可證以及相關部門的嚴格檢測等。海關正追查該批走私凍肉的來源，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

配備6個大馬力舷外引擎 關員又指出，涉案快艇配備6個大馬力的舷外引擎，總輸出高達1,960匹馬力，是香港海關首次成功追截用作走私用途的最高速度快艇。該快艇沒有配備航行燈，逃走期間高速在海面左穿右插，嚴重危害其他在海面航行船隻的安全。最後，海關運用截擊策略，成功令涉案快艇減速，並採用強行登船策略截查快艇。