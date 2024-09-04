越欄墮海困車3小時 海關關員送院不治

深圳灣大橋啟用17年來 最嚴重意外 深圳灣公路大橋發生啟用17年來最嚴重車禍！一名高級海關關員，前晚駕駛私家車沿大橋往深圳灣管制站上班，期間車輛失控，撞向路肩一個訊息顯示屏後，跨欄飛墮10多米下橋底，直插約兩米深海底。事主被困近3小時後獲救，惜送院後不治。至昨日中午，涉事私家車被吊起，將作進一步調查及搜證。事主自1999年加入海關，事發時未有執行職務。

慘死司機姓黃（46歲），為香港海關一名高級關員，他於1999年加入海關，生前駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作。前日晚上9時許，執法部門接獲從深圳駕車返港的市民報案，指一輛私家車沿深圳灣公路大橋往內地方向行駛時，懷疑失控撞向路邊欄杆後飛墮橋底並直插海中。

撞冧指示牌 路遺公仔頭 救援人員接報趕至，發現路面留下兩條數十米煞車胎痕，欄杆則有刮痕，一個車輪及汽車零件散落一地，一個電子交通指示牌被撞冧倒在慢線，更有一個「娃鬼回魂」的恐怖公仔人頭。

消防蛙人落海搜救，消防船及政府飛行服務隊直升機在場協助。至深夜約11時半，救援人員在約兩米深海底發現涉事私家車，黃男佩戴安全帶被困司機位。由於私家車車身變形，蛙人遂打爛私家車天窗進入車廂救援。至昨日凌晨零時許，救援人員救出黃男，並用橡皮快艇送往流浮山碼頭，他獲救時昏迷且血流披面，沒有呼吸和脈搏，救護車把他急送天水圍醫院搶救，惜至昨日凌晨1時30分被證實死亡。

關長感難過 赴院致慰問 執法部門經初步調查後，相信涉事私家車駛至大橋時失控撞向石壆，掃冧一個電子交通指示牌後，再如炮彈飛車般凌空拋起，飛越橋邊4呎高欄杆墮海，案件列作「致命交通意外」，將循司機精神狀態、車速及車輛機件等多方向調查事故原因。由於該路段並無設置監控設備，執法部門呼籲市民提供與意外有關的任何資料。

據悉，相信事發時黃男駕駛私家車前往深圳灣管制站當更，詎料途中發生意外。事後，海關關長何珮珊抵達天水圍醫院了解事件，表示部門對同事的離世感到十分難過，她向死者家屬作出深切慰問。

昨日中午約12時，一艘躉船被拖至現場海面，蛙人落海固定涉事私家車後，有工人操作吊臂把私家車吊上躉船運走，現場所見，該私家車損毀嚴重，左前輪及右尾轆甩脫。鑑證人員將檢驗車輛性能及損毀情況，以便調查意外原因及還原事發經過。有專家表示，一輛汽車正常很難跳過有3個防撞位及1.2米高防撞欄，若汽車做出這樣的跳動，可能撞車後撞到物件，導致車輛離地或撞完物件後如跳台般，方可令車輛衝出大橋防撞欄。

涉事私家車被吊上躉船運走。（蘇偉明攝） 大橋圍欄邊遺下電子交通指示牌及一個車輪。（梁國雄攝） 何珮珊