旅發局「新鴻基地產香港單車節」 升級路線玩得更過癮

由旅發局主辦的「2024新鴻基地產香港單車節」將於今年10月13日（星期日）舉行。今屆單車節會首次加入充滿健康主題的運動嘉年華，同時提升路線體驗。其中，「50公里」項目將增設沙田嶺隧道路段，覆蓋平時難得開放予單車行駛的「四隧三橋」；而「32公里」項目的參加者亦會首次踩上汀九橋，飽覽更豐富的香港美景。有前港隊單車運動員認為，今次的升級路線對參加者更具挑戰性，部分路段有暗斜、彎道等，亦設有不同的檢查站讓參加者挑戰。他亦樂見路線升級，加上新增嘉年華，令單車節更好玩，有助推廣健康的運動盛事。他又提供幾個「活動小貼士」及「靚景路段」，希望參加者完成路線挑戰之餘，亦可欣賞沿途美景。

橋上需小心被吹離路線 資深單車教練、前香港單車隊代表梁志賢（Kenji）向記者教路，若參加者想享受整條活動路線的美景，排在車群較前列位置有一定優勢，並須留意要在限時前通過不同檢查站，若未能於時限前抵達相應的檢查站，參賽者或須登上大會安排的「收容車」。

Kenji認為，第一個檢查站設於長青公路上青馬大橋位置，時速要求達29公里，屬今次項目中較具挑戰性的路段。若參加者能在限時前通過此檢查站，有望其他檢查站亦順利完成。不過他提醒，一般市民未必有橋上踏單車的經驗，參加者須留意當日天氣、風勢，尤其當車速較快時，若在橋上遇上大風，有機會被吹至偏離原本路線。而今屆新增路段的沙田嶺隧道，則需要踩一段「暗斜」後再轉彎，除了對參加者的體力有一定要求外，亦提醒參加者記得「轉波」。

回程青馬橋上賞日出 「50公里」項目會行經香港著名地標青馬大橋。Kenji表示，在橋上踏單車，既可感受大橋宏偉建築外，同時亦可欣賞到大欖郊野公園一帶的壯麗景致。由於項目會於清晨舉行，晨曦到來時，大廈與海之間有機會出現一層霧氣，營造出宛如海市蜃樓般的良辰美景。而回程路上，參加者更有機會在橋上感受日出之美。

尖東鬧市享家庭單車樂 除了「50公里」及「32公里」外，一家大細亦可參與「家庭單車樂」活動，在尖東鬧市享受騎行的樂趣。Kenji表示，近十年踏單車的人不斷增加，尤其疫情後有很多小朋友愛上這項運動。他認為踏單車作為家庭活動，不但能促進親子關係，也能讓家長更了解小朋友。另外，他亦推薦家長帶同小朋友到大圍踏單車去，探索古村、舊式客棧，了解本地舊有文物、生活等，也能到元朗及米埔等郊外，欣賞自然生態景觀及歷史文化古蹟，讓單車升級成孩子認識香港文化的另一道重要橋樑。