平均29.6℃ 雨量不足正常值6成 上月18熱夜 8月有紀錄最多

【本報訊】近月天氣持續酷熱，在街上不久已大汗淋漓。天文台指，本港上月平均氣溫達攝氏29.6度，比正常值高攝氏0.9度，是有紀錄以來8月的第二高，共發出5次酷熱天氣警告，最長超過5日才完結；同期錄得18個熱夜，是有紀錄以來8月的最多，亦較正常少雨，總雨量僅為正常值不足六成。

5發酷熱警告 最長逾5日 天文台表示，主要由於南海北部的海面溫度較正常溫暖，以及華南沿岸的低層西南氣流較正常強，上月本港異常炎熱，平均氣溫達攝氏29.6度，是有紀錄以來8月的第二高。平均最低及最高氣溫則分別為攝氏27.7度及32.3度，均較其各自正常值高一度，分別是有紀錄以來8月的其中一個第二高及第四高。

天文台續指，連同氣溫遠較正常高的6月及7月，今年6月至8月遠較正常炎熱，錄得平均氣溫攝氏29.4度，是有紀錄以來同期其中一個第三高，平均最低及最高氣溫則為攝氏27.5度及31.9度，分別是有紀錄以來同期第三高及第七高；上月亦較正常少雨，全月總雨量為261.5毫米，只有正常值453.2毫米約58%，今年首8個月的累積雨量則為1,583.4毫米，較同期正常值1,921.5毫米少約18%。

天氣警告方面，天文台上月共發出8次黃色暴雨警告、5次酷熱天氣警告，有3次酷熱天氣警告為時超過4日，其中上月1日下午1時20分發出的警告，於6日下午1時50分才完結，維持超過5日。