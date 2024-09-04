踏入風季 中電增巡視架空電纜

【本報訊】熱帶氣旋「摩羯」逼近香港，天文台在昨日下午5時40分發出一號戒備信號。中華電力公司（中電）昨日發文表示，隨着風季的來到，已經做好了應對颱風的準備，以維持供電系統安全運作，包括加強巡查供電設備及進行模擬演練等。

中電表示，其輸電網絡逾三成為架空天線，較易受到惡劣天氣、雷擊和外物干擾，如被強風折斷的樹木，都有可能影響供電可靠性。中電在颱風季節前已加強巡查供電設備，包括採用直升機和航拍機等巡視輸電塔和架空電纜，並且安排修剪有機會對架空天線造成干擾的樹木。

控制中心密切監察電網運行 針對水浸威脅，中電已於水浸風險較高的變電站加裝防水閘。此外，每年風季前，中電會舉行模擬演習，確保各部門在颱風期間能採取迅速有效的應變措施，以應對颱風和惡劣天氣帶來的影響。

另外，中電還表示，惡劣天氣仍有機會引致電壓驟降、或甚至停電的情況，中電的系統控制中心會密切監察電網運行，隨時候命處理突發事故。亦會加派及調動人手應變，以盡快恢復供電。