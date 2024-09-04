摩羯壓境伴狂風 今3號波機會濃

海面湧浪籲停水上活動 熱帶氣旋摩羯在昨日下午4時增強為強烈熱帶風，並於下午5時40分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。香港天文台預計，會在今日稍後時間，考慮發出3號強風信號，並會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。而天文台在昨晚10時25分，發出黃色暴雨警告信號。

天文台指按照現時預測路徑，摩羯在昨晚至今早會與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶，故一號戒備信號會至少維持至今日正午12時。天文台又呼籲市民，由於海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

料逐漸移向海南島 天文台表示，高空反氣旋會在今日繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦影響該區。預料熱帶氣旋摩羯會在未來兩日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強。受摩羯影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

明日風力預測達8級 至於會否發出8號風球，天文台未有確認，但就在9天天氣預報中指出，明日及周五（6日）的本港風力預測，預料離岸及高地風力間中達8級，即吹烈風，屬8號風球風力。

根據天文台的天氣預測，今日部分時間仍有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴，海有湧浪，氣溫介乎攝氏28度至33度。到明日，本港天氣轉為大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪，氣溫降低至最高攝氏31度，最低攝氏27度。而在周五，天氣多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，氣溫再度下降，最高攝氏29度，最低攝氏26度。

摩羯預測路徑