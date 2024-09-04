內地暑期1.1億人次過境 港澳台居民佔4成

【本報綜合報道】國家移民管理局於昨日通報，今年暑期7月至8月全國邊檢機關共計保障1.1億人次中外人員出入境，日均177.9萬人次，較去年同期增長30%，環比5月至6月增長13%，單日出入境最高值為上月24日的223.7萬人次，達到歷史峰值的97.2%。而在1.1億人次當中，港澳台居民出入境人次佔約四成。

免簽入境外國人 年增長117% 數據顯示，其中內地居民出入境5,538.1萬人次，較去年同期增長28.1%；港澳台居民出入境4,403.2萬人次，較去年同期增長27.6%；外國人出入境1,089萬人次，較去年同期增長52.8%，不包括邊民的免簽入境來華外國人亦達195.7萬人次，較去年同期增長117%。全國邊檢機關共計查驗564萬架、艘、列或輛次出入境交通運輸工具，較去年同期增長32%。

報道指出，隨着互免簽證、144小時過境免簽等利好政策實施，不少中外遊客選擇在暑期開啟「雙向奔赴」的跨境遊。