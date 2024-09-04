欣澳青衣站之間信號故障 港鐵快速搶修 句鐘復常

【本報訊】昨日上午9時許，港鐵宣布因欣澳站和青衣站之間有信號故障，機場快綫及東涌綫列車駛經欣澳站至青衣站路段時需要慢駛，機場快綫及東涌綫來往方向的整體行車時間預計需要額外10至15分鐘。

機場快綫東涌綫列車需慢駛

東涌綫來往香港站至青衣站維持每10分鐘一班車，來往青衣站至東涌站則需每20分鐘一班車，而機場快綫來往博物館站至香港站則每20鐘一班車。港鐵安排人員搶修，呼籲乘客為行程預留充裕時間。此外，機場快綫香港站及九龍站的市區預辦登機服務，將由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前的120分鐘。