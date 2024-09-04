國泰檢查A350機隊引擎 撤34對航班行程

零件故障須修妥 赴星泰日台旅客受阻 國泰航空一架飛瑞士蘇黎世的航班於周一（2日）要折返香港，經檢查後發現該A350型號航機有引擎零部件故障，屬全球首例。國泰昨公布檢查進度指，旗下48架A350機隊當中，有15架需更換引擎零部件，並已修復當中3架，料今日將額外取消10對來回短途航班，所有受影響航機最快於周六（7日）恢復運作。受事件影響，國泰一共取消34對來往航班，涉及目的地包括曼谷、新加坡、台北、東京及大阪等。

全部48架 15架需換件 國泰昨表示，旗下空中巴士A350機隊的維修進度理想。工程團隊於24小時內，徹底檢查A350機隊全部48架運作中的航機，發現當中15架需更換引擎零部件，並已修復當中3架。國泰將繼續維修其餘航機，預期所有受影響航機可於周六恢復運作。國泰又指，預計今日將額外取消10對來回短途航班，而所有長途航班不受影響。至於其餘至周六的航班調動，將於今日下午2時前發布最新消息。

涉事航班CX383原定周一凌晨由香港飛往瑞士，據報起飛後不久即出現引擎警示訊息，須折返香港國際機場並安全着陸，全部乘客離開機艙。國泰早前表示，由於部分航機需停飛數天維修，因此航班亦需作出調動。連同早前取消的24對來往航班，國泰一連三日合共取消34對來往航班，涉及目的地包括曼谷、新加坡、台北、東京及大阪等。

正在歐洲訪問的運輸及物流局局長林世雄昨在社交平台發文指，非常關注國泰航空A350航機引擎零部件故障事件，已指示局方人員向國泰航空、民航處及香港機場管理局表達須繼續跟進事件，一方面秉持航空安全的最高標準，另一方面盡量減低對旅客的影響。民航處會繼續與國泰航空及相關民航監管機關保持緊密聯繫，並作出適當跟進，以確保航空安全。他又指，民航意外調查機構（AAIA）已對有關事件展開調查，以提高航空安全及避免同類事件再次發生。

內地78架同型機服役 此外，有內媒報道指，內地有航空公司管理層透露，中國民航局已介入相關調查，評估內地的A350飛機是否需要檢查。報道指出，目前內地共有4間航空公司營運78架A350客機，雖然都裝載勞斯萊斯公司的引擎，但不同航空公司選配的引擎具體型號也有不同。