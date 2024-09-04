養假難民 12年度燒逾百億公帑

【本報訊】港府有逾千億元財赤，但每年仍要耗逾10億元處理大批假難民滯港的事務。根據政府財政預算，當局2024至25年度用於審核聲請和處理有關/上訴/呈請的預算開支達3.64億元、遣返聲請不獲確立者要耗5,900萬元、公費法律支援亦涉1.44億元，再加上人道援助共5.83億元，總計每年度的相關開支高達11.5億元。過去12個年度內，本港為滯港免遣返聲請人耗費的開支更逾百億元。

今年首8月再添1900宗聲請 本港自2022年12月7日起更新遣送政策，入境處一般可在聲請人的司法覆核個案被高等法院原訟法庭拒絕後，執行相關遣送行動，從而提高遣送聲請不獲確立者的效率及加大遣送力度。然而，每年亦有大批人士循不同途徑抵港，再向港府申請免遣返，今年1至8月，入境處已接獲1,900宗聲請。

提出聲稱的人士留港期間，港府一直要提供人道援助，包括臨時住屋、食物、交通、基本公用設施等，津貼金額高企，財委會文件顯示，2023至24年度（修訂預算），社會福利署為12,351名免遣返聲請人提供人道援助，開支達5.8億元；2023至24年度首九個月，醫院管理局為免遣返聲請人減免收費涉及的15,715人，實際開支為6,600萬元。至於入境處每年遣返聲請被拒者返回原居地總成本，2023至24年度（修訂預算）為5,700萬元。