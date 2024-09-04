協助反恐 全球逾百國家已設預報系統

【本報訊】「預先通報乘客資料系統」昨日起在本港實施，航空營運商要向入境處預先通報來港航班及乘客的資料，視乎該處發出的指示，而准許或禁止該旅客登機。根據當局提交立法會的資料，國際民用航空組織早於2018年更新了《國際民用航空公約》其中一項新規定，要求各締約國建立預報系統。

保障航空安全 而中國是民航公約的其中一個簽署方，故公約亦適用於香港。目前有超過100個國家已設立相關預報系統，包括新加坡、美國、英國、澳洲等。

國際民航組織因應世界各地恐怖主義和極端主義日益增加，為保障航空安全，要求各國建立預報系統。系統可以在民航飛機或直升機起飛前後，收集所需的旅客個人資料，再傳送至邊境管制機構的電子通訊系統。

文件指出，入境處可憑收集到的預報資料，在旅客抵達前掌握其種類和概況，並即時透過系統分析工具進行安全風險評估。另外，系統有助營運商降低載運沒有有效旅行證件的乘客進入或過境香港的風險，同時能加快辦理旅客的通關手續。