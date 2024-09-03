公營街市拍烏蠅 不如改建拓用途

本港經濟復甦慢，零售、餐飲叫苦連天！吉舖多、市道差，政府近日不斷強調現在是「經濟轉型期」、「洗牌期」。然而，一個難以否認的事實是訪客少外遊增，連經濟師都不看好本地消費。另一個現象，就是北上消費勢不可擋，已然成為熱潮。不少長者更利用兩元乘車優惠到深圳蓮塘的街市買餸，形容許多食材比香港便宜一大截，好似燒肉25元人仔一斤，在香港買條骨都過百元，也就難怪「北上買餸傳萬家」。

本報記者早前走訪兩個食環署轄下位於市區的非空調公營街市，發覺當中出租率近八成的油麻地街市，有逾三成攤檔竟處於休眠狀態，部分吉檔被人放置雜物。至於出租率逾六成的官涌街市，一樣冷冷清清、悽悽慘慘！有逾八成租戶無營業，空置檔位比比皆是，更有全層空置的情況。先說擁有67年歷史的油麻地街市，屬本港碩果僅存的單幢式街市，更曾於80年代獲評為最高級別的「具競爭力」街市。食環署指截至今年6月共有144個攤檔，出租率高達78%。不過，記者早前於中午時段到現場視察，發覺整個街市至少三成攤檔未有營業，以一樓的空置情況最為嚴重。有菜檔對開的空間連續3個吉位被藍色封條圍封，海鮮檔旁也有至少兩檔偃旗息鼓，招牌都欠奉，估計已停業。

至於位處高鐵站不遠，地理位置優越的官涌街市，食環署宣稱出租率亦有63%，更指街市並無空置攤檔。然而，記者當日發現地下的攤檔，只有約兩成在營業，許多一排排的攤檔整列被封條圍封，個別吉檔更被人擺放了大量尼龍袋，也有吉檔用作放置橙色垃圾桶和紫色廚餘回收桶，而一樓的攤檔十室九空，二樓更是全層沒有營業。

本報記者考察以上兩個歷史悠久的街市，親證「滿目蕭然，感極而悲者矣」現象；更訪問了有關檔主，在油麻地街市經營菜檔的YY指，北上消費成風，過往請兩個工人如今只請一個，生意大挫恐難以為繼，直言政府將整個街市收回作其他用途更好；亦有魚檔檔主劉先生指環境變差，很多租戶不願在街市耗下去而選擇外出打工。在官涌街市經營菜檔的陳先生就話，現在生意難做，很少人租攤檔，而且食環署有自己的政策，寧願將攤檔長期丟空也不願租。「有啲租戶等緊食環補錢收番啲攤檔，拎咗錢先走。」可見多數攤主已意興闌珊。監察公營街市發展聯盟發言人吳小姐表示，這些凍結攤檔通常不會進行公開招租，但是食環署某些凍結攤檔的理由並不一定合理，或是會出現一些攤檔被凍結7至8年的情況。像油麻地街市的空置攤檔，目前沒有明確訊息顯示已經進行公開招租，而官涌街市目前則在討論是否將關閉或是改作其他用途。

事實上，去年財政預算案提出研究，把官涌街市改建成為「城市運動體育中心」，食環署和康文署於去年3月28日就改建建議及其擬議工程範圍徵詢油尖旺區議會並獲支持。時移世易，即使把這些公營街市改建成有空調的現代街市，恐怕亦難阻止北上買餸的事實。要言之，公營街市門庭冷落拍烏蠅，倒不如老老實實拓建成其他用途。講真，即使建公廁，都是德政！何況香港向來被遊客嘲公廁太少，如此轉型，善莫大焉！