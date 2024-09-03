橫眉冷看：香港寫字樓崩盤？

很多人都愛以中環中心寫字樓的售價說事，指香港商廈市場已然崩盤，實際上是如何？還須翻檢成交紀錄，作細意研究。

中環中心是由香港一家老牌地產商興建，公司的大股東外號「超人」，素來無寶不落，人們還說，他一旦沽售資產，必定是市況見頂之時，誰人接手，誰人便要當災。「超人」的公司在2017年將中環中心七成權益出售，套現402億元，至今為止，仍是香港歷史上最大額的一宗物業交易。

人們常說，當年中環中心是以每呎3.3萬元賣出，但及至今年8月，卻傳出恐怖消息，該大廈一個低層單位，以4,000多萬元轉售，每呎做價約1.3萬元，以此推算，中環中心的呎價竟大跌六成。不少愛「唱衰」香港的人便大肆渲染，說本地寫字樓的跌幅冠絕全球，再一次證明，香港已死云云。

然而，事實並非如此，2017年中環中心以約400億元賣出，這個價格包括數百個車位，再加上多個商舖，如果扣除這些，單計寫字樓面積，呎價不必高至3.3萬元。當年有一位物業投資者，曾提出「細價樓爆煲論」而名噪一時，他也購入中環中心其中3層，每呎平均做價是2.9萬元。讀者諸君或許會說，即便由2.9萬元跌至1.3萬元，也是跌幅過半，這還不夠可怕嗎？不是的，上述的超低售價只是個別例子，該單位在8月份的上半月成交，但在8月份下半月，卻有新的成交案例，有一家新加坡銀行買入兩層中環中心寫字樓，據說做價每呎2.8萬元，若然跟提出「爆煲論」的投資者相比，兩者的購入價相差不大。

平心而論，「超人」的眼光固然獨到，他出售資產的時間一向也是拿捏準確，但若說從他手上接貨者，個個定必死翹翹，卻是有點兒誇大其詞。