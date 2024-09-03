筆下風雲：俄烏路遙知軍力

烏克蘭突襲庫爾斯克州以來，一度聲勢大漲，但路遙知軍力，日久見人心。烏軍一開始已炸毀當地三座主要運輸橋樑，美其名曰阻截俄軍補給，但這何嘗不是自斷補給之路？很明顯，戲子總統澤連斯基此舉，是要以佔領俄本土來逼俄軍大舉回防，那麼俄軍便非要抽調正在烏東的兵力不可，屆時有如甕中之鱉，烏東又難以固守，烏軍便有機會反敗為勝，為停戰談判增加籌碼。

很可惜，戲子總統的如意算盤打不響，普京根本沒有中計，寧願被指棄守庫爾斯克州也在所不惜。始終烏東已是口中肥肉，俄方才不會把它吐出來。事實上，烏軍佔據庫爾斯克州一千多平方公里土地，相對於土地遼闊的俄國來說，連九牛一毛也算不上。而烏軍在庫州待久了，後援物資便將無以為繼，烏方顯然更像甕中之鱉。

普京亦有意以拖待變，只要拖到11月美國總統大選有結果，形勢自然會出現變化。一旦特朗普當選，俄烏戰爭便有望在短期內結束。看普京近日頻頻外訪，連國際刑事法院成員國之一的蒙古也照去不誤，可知他成竹在胸。反觀澤連斯基變得急了，除了提出所謂的「勝利計劃」自我壯膽，逼美西方提供更多武器用於直接攻向俄本土，他更表示明年開始，停止俄羅斯石油天然氣過境運輸。

有關的輸油管道是俄向中歐、東歐運送石油的大型管道系統，管線起點位於俄羅斯西南部薩馬拉州，北線經白羅斯通往波蘭和德國，南線經烏克蘭通往捷克、斯洛伐克和匈牙利。烏克蘭這麼做，對俄是否能有很大打擊是未知之數，反正北溪也早被炸掉，俄羅斯還是好端端的，但對歐洲國家影響極大。何況俄氣過境烏克蘭，烏方也有錢收，澤連斯基自斷財路還自以為高明，恐怕最終只會自食惡果。