強詞有理：大國格局

美國白宮國家安全顧問沙利文任內首次也是最後一次訪華，獲得超高規格接待，看似賺足了面子，其實收穫並不大。美方無非還是重複一些陳腔濫調，中方也是再度申明本身立場，各說各話，毫無新意，這種所謂的戰略溝通究竟有何意義，外人實在看不懂。當然，雙方也許有些秘密協議或交易不便公開，這也很正常，大國外交不可能把所有事情都放到枱面上。但不管怎麼樣，中美對抗的局面不會因此而改變，只會愈來愈複雜，愈來愈激烈。

事實上，從這些年的較量中，中方早已摸清美方的套路。每次承諾堅持一中政策，回去就繼續對台售武；每次強調無意遏制中國，回去就加大制裁措施；每次保證不尋求新冷戰，回去就加緊構築反華小圈子。正如有人形容，老美每次放低身段，上門相求，都是為了摸底，為後續的進一步衝突和挑釁做準備。令人不解的是，明知對方來者不善，說一套做一套，為何中方還願意高規格接待？明知拜登政府任期所餘無幾，不可能再有任何作為，為何中方還願意陪其做戲？

其實也不難理解，中國人向來講究以禮待人，除非忍無可忍，否則不想令對方難堪。面對菲律賓這種小國的肆意挑釁，中方尚且一再忍讓，何況是面對美國霸權，虛與委蛇還是有必要的。畢竟目前中國仍處於發展階段，需要保持戰略定力，需要爭取更多時間。

直至今天，中方依然強調希望與美方相向而行，爭取和平共處、共同發展的雙贏局面，就是這個道理。雖然明知這是對牛彈琴、與虎謀皮，但還是要繼續這樣說，起碼向世界表明中國無意稱霸的態度。永遠以誠相待，禮讓三分，正是東方大國的智慧和格局，有些人也許認為這是懦弱的表現，是耶？非耶？仁者見仁，智者見智。

倒是老美愈來愈沉不住氣，既想遏制中國，卻力不從心，因此焦慮不安，方寸大亂。君不見，都這個年代了，美國還在強調「從實力地位出發」，對中國「既要又要」，不是很可笑嗎？當然，他們自己並不覺得可笑，慣性霸權思維，注定他們只能用這種方式與別國打交道，儘管其霸權正漸漸衰落。難怪有人說，美國政客一蟹不如一蟹，政治水平愈來愈差。事實的確如此，拜登固然無法與尼克遜相提並論，沙利文和布林肯更是遠遠不如基辛格。