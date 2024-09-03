龍吟虎嘯：預演北約俄國之戰

俄烏之戰打了逾兩年半，烏克蘭在東南4州喪權失地，一再反攻不果；烏克蘭改變戰術，以萬人兵力進攻俄羅斯庫爾斯克州，開闢了新戰場，短期內佔領了1,200平方公里的俄羅斯土地；烏克蘭在美國大力支持下，發動這場戰役的戰略意圖大概有二：一是要拿到多一些談判籌碼，爭取少一些損失及有尊嚴地結束戰爭。二是攻擊庫爾斯克有大量北約「僱傭兵」參與，使用大量美國西方各式先進武器，取得實戰經驗，預演一場北約和俄軍的軍事較量，為今後北約進攻俄羅斯、掀起歐洲大戰作準備。

這兩個戰略目的看似有些矛盾，一個是求和，一個是興戰。這樣的設計，可謂一箭雙雕，可根據形勢發展交錯使用。然而結果如何，主動權、主導權乃俄烏各執一半，俄羅斯從庫爾斯克戰役開始至今就強調，絕不會和烏克蘭談判；強調要把這場「反恐」戰爭打到底並取得勝利；強調烏克蘭會敗得很慘；強調美國和北約膽敢將戰爭升級，它們會遭到不可承受的沉重打擊；強調俄羅斯作好了打核戰的準備。俄羅斯總統普京封死了「和戰」之門！

正值美國總統大選，烏克蘭發動「庫爾斯克戰役」，是美國總統拜登在為自己的「執政成績」和民主黨贏得選戰豪賭一把。拜登政府挑唆、布局和挑起了這場俄烏之戰，是他想利用打垮俄羅斯、進而打垮中國，這場仗打到今天，打到美國大選前夕已經宣告烏克蘭敗了，美國敗了，戰略目的沒有達到，要在極短的時間扭轉敗局，拜登只能發狠招，用北約參戰攻打俄羅斯本土。

拜登當然也知道，俄羅斯不會屈服，北約未必能在戰場上佔多大便宜，但用強大武力、狠命摧毀俄羅斯，打幾場漂亮仗，佔據更多的俄羅斯土地還是可以辦到的。這樣的「勝利」，對民主黨賀錦麗的選情還是至關重要的，除此拜登還有甚麼更好的辦法嗎？至於戰爭一起，烏克蘭打成啥樣子，歐洲打成啥樣子，拜登是可以不理的。