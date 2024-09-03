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失控撞牆 69歲的哥頭腰傷

的士於停車場內撞毀牆邊風喉。 的士於停車場內撞毀牆邊風喉。
的士於停車場內撞毀牆邊風喉。
【本報訊】周日（1日）晚上9時許，一輛的士於尖沙咀高鐵西九龍站停車場內，失控撞向牆壁及機器，其中面積約6米乘2米的風喉被撞毀，職員報案求助。意外中，姓周（69歲）的哥腰、頭及手受傷，由救護車送院檢查。警員正調查車禍原因。
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