失控撞牆 69歲的哥頭腰傷

【本報訊】周日（1日）晚上9時許，一輛的士於尖沙咀高鐵西九龍站停車場內，失控撞向牆壁及機器，其中面積約6米乘2米的風喉被撞毀，職員報案求助。意外中，姓周（69歲）的哥腰、頭及手受傷，由救護車送院檢查。警員正調查車禍原因。