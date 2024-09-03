涉賄銀行職員 女董事明答辯

【本報訊】廉政公署昨日落案起訴一名38歲女子涉嫌以2,000元人民幣賄賂一名銀行職員，要求職員協助重啟其公司戶口。她已獲廉署准予保釋，以待明日在西九龍裁判法院答辯。

38歲女被告李蓉為中晟科技（香港）有限公司（中晟科技）董事兼股東，被控一項向代理人提供利益罪，涉嫌違反《防止賄賂條例》。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現女被告在2013年於香港上海滙豐銀行有限公司為她持有的中晟科技開設了一個商業綜合戶口。該戶口於2015年起，因連續10個月以上沒有任何交易而被滙豐銀行轉為「不動戶口」。

予2000人民幣求重啟公司帳戶 被告在2019年7月辦理戶口重啟手續，由於未能提供相關公司文件進行手續，戶口重啟手續未能即日完成。被告與處理其申請的銀行職員交換了通訊方式後離開分行，其後離開香港。被告涉嫌於同年8月5日透過通訊程式，向上述職員提供人民幣2,000元，希望該職員提供協助，令重啟中晟科技的戶口一事可順利進行。該職員沒有接受該筆款項，並即時把事件向上級匯報。