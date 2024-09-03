薄酬戶口售騙黨 16傀儡捲洗錢案

破17宗涉款220萬 揭退休婦誤墮刷單 屯門區執法部門因應區內欺詐罪案上升，經分析有關案件資料後於8月下旬展開行動，偵破17宗共涉款220萬元的詐騙案，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕16名男女。疑犯俱為傀儡戶口持有人，當中年輕人佔大多數，因貪圖數千元報酬出售個人戶口惹官非。案中最大宗損失為56萬元，一名六旬退休婦誤墮網上刷單求職騙案痛失存款。

屯門區今年上半年涉及欺詐罪案有上升趨勢，當中以電話騙案及假冒客服騙案的升幅最大，執法部門分析近期的騙案資料和銀行文件後，成功鎖定多名目標人士身份。8月19至31日期間採取行動，突擊搜查全港各區多個目標單位，偵破了17宗在7至8月發生於屯門區的騙案，包括假冒客服騙案、網上購物騙案、求職騙案及投資騙案，涉案總損失約220萬元。最大宗損失金額56萬元，為一名62歲已退休女士墮入網上刷單求職騙案。

任職司機廚師地盤工 警員以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名，拘捕11男5女共16名本地人（18至62歲）。疑犯分別報稱任職司機、廚師、地盤工人等，他們均為傀儡戶口持有人，又檢獲手機、銀行提款卡及相關月結單。疑犯大部分為20至30歲年輕人，部分人貪圖數千元酬勞把個人銀行戶口賣給犯罪集團，以用作接收騙款及清洗犯罪得益。所有疑犯已獲准保釋候查，須於9月下旬報到。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪最高可判囚14年及罰款500萬元。而今年上半年，執法部門就洗黑錢相關罪行共拘捕5,693人，其中4,465人為傀儡戶口持有人。自去年10月起就傀儡戶口持有人相關案件，在檢控時會考慮以《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加刑，至今已有15名傀儡戶口持有人，被加刑3至12個月。另外，今年上半年錄得19,987宗騙案，電話騙案按年升幅最大，增加逾2,723宗，當中假冒客服騙案佔99.7%，即2,716宗，騙徒透過短訊及致電，聲稱電訊商或網購平台職員，指事主購買了一些收費服務，如要取消便需提交網上理財資料、或轉帳款項到指定戶口。