質疑非禮案一罪兩審 女足前助教申覆核駁回

【本報訊】曾為香港女子足球成人代表隊助教之一的黃子偉，涉嫌向兩名女子施「鹹豬手」。他早前就其中一人的案件被控非禮，經審訊後於今年3月獲判無罪。至6月，律政司再就餘下一名女子的懷疑非禮事件提控。黃子偉隨後要求律政司重新檢視起訴決定，但獲回覆指將繼續檢控。黃子偉質疑控方一罪兩審，入稟高院申請司法覆核，要求推翻律政司決定。高院法官高浩文於昨日頒判詞，認為議題可在審訊中處理，遂駁回黃的申請。

本案申請人為黃子偉，建議答辯人為律政司司長。黃於申請書指，他被指控在2021年7月至9月期間3度非禮Ｘ，及在2021年1月至5月兩度非禮Ｙ。

執法部門就這兩宗事件拘捕他，向他展開調查。他之後就Ｘ的指控，被控3項非禮罪，經審訊後獲判無罪。裁判官同時裁定，2022年8月19日所作的錄影會面紀錄不可呈堂。申請人指，Ｘ及Ｙ兩案是緣於同一調查，他在涉及Ｘ的案件獲判無罪後，卻又被控非禮Ｙ，質疑涉一罪兩審。

官：議題可審訊中處理 高院法官昨於判詞指，除非檢控牽涉違憲，否則律政司提控決定不受司法覆核影響。在本案中，申請人沒有基礎指律政司檢控決定違憲，或律政司並非真誠地行事。何況，申請人所提出的議題，可以在刑事審訊程序中處理，或申請永久終止聆訊。綜觀所有因素，法官認為申請人理據沒有合理可供爭辯之處，駁回司法覆核申請許可，不作訟費命令。

翻查資料，就黃子偉涉嫌非禮Ｙ一案，法庭已排期9月13日處理被告終止聆訊申請；一旦失敗，將於10月16日開始審訊，預計審期3日。案件編號：HCAL 1337/2024