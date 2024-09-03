全球首例 國泰A350引擎故障 昨今取消24對航班

【本報訊】國泰航空昨日凌晨有前往蘇黎世的CX383航班折返香港，經檢查該空中巴士A350型號航機後，發現引擎零部件故障。是次A350航機引擎零部件故障為全球首例，為安全起見，國泰已即時檢查旗下所有48架A350航機，徹查程序現正在進行並將於今日內完成。同時，該公司已取消昨日及今日兩天，共24對來回航班，並已通知所有受影響乘客，以及提供其他航班選擇，至於其餘的航班調動，國泰將於今日盡早發布最新消息。

檢查旗下48同型號客機 對於是次A350型號航機出事，國泰表示一直遵守引擎製造商所有維修規定，並執行嚴謹的維修程序，以確保機隊運作安全，該公司已就事件立即通報飛機和引擎製造商，及相關監管機構。

目前國泰發現若干相同的引擎零部件需要更換，現正全力於海外採購並且運送到本港，以協助維修工作。

由於部分航機需停飛數天維修，因此航班亦需作出調動。國泰稱，為盡量減輕對乘客的影響，會盡早發出航班更改通知，亦會主動提供其他航班選擇。國泰工程部董事彭傑夫表示，現正徹底檢查每架A350航機，通過檢測的航機將會復飛，而其餘的航機將即時展開維修。與此同時，國泰已知會香港民航處、飛機和引擎製造商，並跟進後續事宜。

國泰航空一班原定由香港飛往瑞士的航班CX383，懷疑引擎起火，折返香港國際機場安全着陸。涉事航班於昨日凌晨零時07分起飛，據報起飛後不久，飛機引擎警告燈亮起，懷疑引擎起火，機師立即通知機場交通管制人員，要求折返香港。