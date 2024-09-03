警司非禮案 督察：拍醒醉女警上殘廁 對被告行為感怪異

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審。疑遇襲的男督察稱，非禮事件當晚，女事主飲醉伏在桌上，被告卻拍醒她，叫她去廁所，男督察不諱言對此感奇怪。

43歲被告陸振中，事發時任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。控方開案陳詞指，6月的飯局中，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內，3度非禮Ｘ。另在7月的飯局後，被告明顯有醉意，但堅持自己駕駛，期間被告曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡的右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

事主一度伏飯桌休息 有關非禮事件，賴文顯供稱，2022年6月22日晚，他跟被告及Ｘ等人，在聯和墟街市熟食中心晚膳。期間，被告向他和Ｘ敬酒，謂如果上司敬酒，「就一定要飲晒」，他和Ｘ遂「杯杯清」。飯局中，Ｘ飲醉酒，且一度伏在飯桌休息。但是被告突然拍醒Ｘ，叫她去廁所，賴對此感奇怪，因為Ｘ明明沒有反應，但賴於當時沒有想太多。

至於襲擊事件，賴文顯供稱，2022年7月15日，沙頭角分區人員舉行晚宴，被告離席時看來飲醉且步履不穩。他及Ｘ等便打算駕車送被告回家，惟被告想自行駕車離開。賴前往停車場想阻止被告，期間見到Ｘ遭被告推跌。被告其後開車，賴等人遂一起追車，他曾伸手嘗試拔走車匙，但不成功。過程中，被告曾稱「唔好理我」，並先咬了蔡文浩的手，未幾再伸頭到接近賴的手之位置，賴坦言覺得被告想咬他，遂立即縮手。案件編號：DCCC 137/2023