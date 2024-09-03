灣仔海皇粥店被追租81萬
【本報訊】海皇粥店位於灣仔莊士敦道的分店，被指自今年4月起就欠交租金、管理費及差餉。業主於上周五（8月30日）入稟高等法院，追討逾81萬元，同時沒收逾78萬元按金，並要求交吉舖位。司法機構暫未就案件排期聆訊。
沒收78萬按金促交舖
原告為源達置業有限公司（Dragon Venture Enterprises Limited），被告為海皇國際有限公司（Ocean Empire International Limited）。入稟狀指，2023年8月22日，與訟雙方簽訂租約，被告租用灣仔莊士敦道151-155號東方大廈地下B舖，租約至2025年8月21日完結。首年月租為24.5萬元，次年月租則為27萬元，另需支付78.2萬元按金。
入稟狀續指，惟自2024年4月22日起，被告開始欠交租金、管理費及差餉，原告曾向對方追討不果，遂沒收按金，同時入稟法院，要求被告交吉舖位；連同利息，追討合計共81.3萬元。案件編號：HCA 1747/2024
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