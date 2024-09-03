輪椅溜後 7旬翁墮輕鐵軌

【本報訊】昨日凌晨5時半，一名姓譚（73歲）輪椅漢，於輕鐵大興（北）站二號月台候車期間，輪椅突然失控溜後，導致他連人帶輪椅跌落路軌。譚翁頭部流血倒臥路軌上，有市民見狀報案求助。救援人員接報到場，譚翁仍然清醒，替其包紮後，再送往屯門醫院治理。