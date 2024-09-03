情侶燒炭 腦癌男死者靠借貸度日

【本報訊】一對姓李（60歲）及姓何（50歲）情侶，上周五被揭發在元朗酒街21號一村屋內燒炭死亡。兩名死者的親友，昨晨分別抵達富山公眾殮房辦理認屍手續，男死者李國華的兄弟指，李男從事電影道具製作，惟因患上腦癌後未能繼續以故業維持生計，近年轉任裝修工程散工；但其收入朝不保夕，需向身邊友人借貸度日。

患病轉打裝修散工難搵食 兄弟續稱，李男與相識20年的何女同居上址村屋，估計李男因向朋友多次借錢不好意思，加上他自己又沒有辦法，同時又患病，在多重打擊下萌生輕生念頭。兄弟又謂，二人分別處於半退休及有家庭需要照顧，現仍為李男的殮葬費躊躇。

事發上周五下午1時許，由於李、何二人居住的單位傳出異味，附近居民懷疑暗處藏有死老鼠屍體，遂通知業主聯絡租客處理。協助收租的管理人前往了解，發現該單位信箱堆積信件，拍門無人回應，打電話亦未有接聽，心感不妙於是報案求助。消防破門進入，發現兩人倒斃屋內，懷疑留下遺書雙雙燒炭死亡。

男死者