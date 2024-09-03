醫健：成視在人：護眼須知 預防近視

近視是全球最普遍的眼疾，勿以為近視只是看東西時「矇查查」，隨着深近視人口呈上升趨勢，深近視誘發的嚴重眼疾，如青光眼、白內障、黃斑點病變及視網膜脫落等個案相應增加。

戶外活動可減慢患近視 過去研究發現若父或母患近視，子女患近視機率會增加；若父母同患近視，機率也會提高。父母近視愈深，子女亦更易遺傳深近視。環境因素對近視亦有影響，若從小經常近距離閱讀、長時間使用電腦、觀看電子屏幕，以及缺乏足夠休息等，亦會增加患近視風險。戶外活動可減慢小朋友患近視，愈少戶外活動，小朋友患近視機率亦相對較高。

要保護視力，防止近視惡化，就要養成良好用眼習慣，以免近視愈來愈深，例如當使用屏幕產品20分鐘至30分鐘後，應讓眼睛休息20秒至30秒。

而6至12歲兒童應限制每日花少於兩小時使用電子屏幕產品作娛樂用途。最後，每年至少驗眼一次，若眼鏡度數不足，應驗配合適的眼鏡。

奧比斯正開展網上眼睛健康測試調查，有近視的你，想知自己眼睛風險，可到以下網址進行快測：myopia.orbis.org。

奧比斯