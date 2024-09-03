鄒家成劉頴匡認7‧1暴動 冀初選案考慮量刑整體性

【本報訊】參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，參與新界東選區的劉頴匡及楊岳橋等7人，昨在西九龍法院（暫代高院）求情。同屬立會七一暴動案被告的鄒家成和劉頴匡，均認為兩案性質相似，希望法庭考慮量刑整體性。

昨開始求情的被告，是參與新界東選區的9人，當中4人經審訊後被定罪，包括何桂藍、陳志全、鄒家成及林卓廷；5人選擇認罪，包括劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆及林景楠。除了獲保釋的呂智恆及林景楠外，其餘7人已完成求情。法庭會於今日處理呂及林的求情。劉頴匡及鄒家成均因在2019年7月1日衝擊立法會，承認暴動罪，今年3月判囚。其中劉被判入獄54個月20天；鄒家成入獄61個月15天。庭上透露，劉會在今年12月服刑完畢；鄒則尚餘一年半刑期。

鄒家成的代表指，法庭應歸類鄒為「積極參加」，又指鄒干犯本案跟立會暴動案，均是因不滿《基本法》，有着政治因素，法庭判刑時可考慮量刑整體性，以及鄒年輕等因素。沒有律師代表的劉頴匡，親自用英文陳詞。劉坦言，因當局可以取消參選人資格，因此串謀計劃根本不可能成事。劉指自己參與程度及罪責為中低等，同樣希望法官顧及量刑整體性，予以刑期扣減。

楊岳橋求情稱退出政壇 楊岳橋的代表大狀指，楊並非激進派，重犯機會是零，並力陳楊屬於「積極參加」，刑期應定於監禁3年至10年。大狀亦讀出楊岳橋撰寫的求情信稱未來會退出政治；陳志全的代表大律師稱，陳並非策劃串謀計劃的人，應被視為「積極參加」級別中的低等；林卓廷代表大律師指，林應屬於「其他參與者」；范國威代表大狀則稱，范直至被捕才知所為是犯法；何桂藍則沒有任何求情陳詞。案件編號：HCCC 69,70/2022