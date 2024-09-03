屠龍案賴振邦 求情稱非主腦

【本報訊】「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置及串謀謀殺警員，被捕人士中，部分被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（反恐條例），是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。

涉案6男一女不認罪被告經審訊後，其中一名男被告被陪審團裁定屬交替控罪的串謀爆炸罪罪成，其餘6名被告所面對的控罪均罪脫。罪成被告昨在高院求情。辯方力陳賴振邦並非主腦。法官指會先聽取事件中其他認罪被告求情才一併判刑，具體日期待定，初步不早於10月，被告續還押。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20歲至29歲。首6名被告同被控反恐條例下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。

6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪。劉佩凝則被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

料陪審團不信彭軍壕證供 陪審團上周經退庭逾兩日後，以7比2裁定賴振邦面對的交替控罪罪成，其餘6人面對的控罪均無罪。賴的代表大律師昨指，賴沒有參與開會，亦無帶炸藥，並非主腦，屬協助性質。法官則估計，陪審團之所以裁定賴面對的串謀犯對訂明標的之爆炸罪罪名不成立，是因為不相信從犯證人、認罪被告之一的彭軍壕的證供。

至於認罪的7名被告，包括黃振強、吳智鴻、蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明、鍾雪瑩及陳玉龍，他們分別承認串謀犯對訂明標的之爆炸、串謀謀殺及無牌管有槍械及彈藥等罪。其中鍾雪瑩在8月30日，就一項無牌管有槍械及彈藥罪，被判入獄7年4個月。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023