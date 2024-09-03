開源道改十字路口 區議員倡減障礙物

【本報訊】使用了超過60年的觀塘偉業街、開源道迴旋處，上周開始改為十字路口，希望紓緩交通擠塞。昨日為開學日，有觀塘區議員稱十字路口交通暢順，但認為有關部門應持續跟進該位置的交通情況，並建議多項措施以解決可能出現的擠塞情況，例如在基業街、駿業街進行交通管制，減少路面障礙物等。

他表示，收到市民的意見，指改做十字路口後無法掉頭前往偉業街往東隧方向尾段的辦公室，需要駕駛至基業街駿業街一帶再掉頭。他建議相關部門可聯絡附近物業持份者，加強溝通，研究更改出入口設計，減少需要往基業街掉頭往偉業街麗港城方向車流量。同時亦須優化及增設交通標誌，提醒駕駛人士改道路線，及引導駕駛者用最直接的路線前往各目的地。